il buio straordinario e l analisi delle identità

il modo in cui hai sapientemente intrecciato le sfumature dell’identità, il coraggio di esplorare le profondità dell’anima e i molteplici aspetti del buio che ci rende umani. Il tuo sguardo acuto illumina le parti più oscure, trasformandole in opportunità di riflessione e crescita. Sono certa che questa opera continuerà a ispirare ricerche e confronti su ciò che ci definisce e ci unisce.

Angelo carissimo, ti scrivo in giorni zeppi di sussulti e accadimenti fra i quali i Pride in tutto il mondo che, dal 1970 a oggi, continuano a suscitare diatribe, curiosità e sopracciglia alzate. Credo che il tuo “Il buio straordinario” pubblicato da People Editore, sia un perfetto vademecum per osservare e capire. Sono ammirata, fra le altre cose, dalla lucidità con cui hai fuso il tuo linguaggio di scrittore, giornalista e traduttore, e l’abbia messo al servizio di un’opera che è la somma di molte cose: saggio, dialogo, narrazione, riflessione senza mai salire in cattedra, avere la pretesa di spiegare qualcosa o imporre una morale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net