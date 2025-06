il braccio di ferro al tar l antiquario e il ministero si contendono lord forwick

Il braccio di ferro tra l’antiquario fiorentino e il Ministero si accende sul destino di Lord Forwick, un quadro di rilevanza culturale. La disputa coinvolge diritto, passione e interesse storico, mettendo in luce le complesse procedure di esportazione e tutela del patrimonio artistico italiano. Un caso che promette di riscrivere le regole della conservazione e della valorizzazione dei capolavori, e che...

di Stefano Brogioni FIRENZE Un noto antiquario chiese l'autorizzazione per l'esportazione di un quadro. La Soprintendenza non solo gliela negò, ma avviò la pratica per la dichiarazione di interesse culturale del dipinto, benché si trattasse di una seconda versione ma "di qualità superiore" rispetto a quella che fa parte della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Da quel giorno, è nato un braccio di ferro fra la nota galleria di Milano, Carlo Orsi Antichità, e il Ministero. Ma il Tar, con una sentenza del 5 giugno, ha dato ragione alla Soprintendenza fiorentina: il " Ritratto di George Clavering Nassau, Lord Forwick, terzo conte di Cowper " del pittore tedesco del '700 Anton Raphael Mengs, è un bene d'interesse artistico culturale.