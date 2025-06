Il Bologna lo riporta in Serie A | che regalo per Italiano!

Il Bologna, dopo aver riportato in Serie A un talento come Vincenzo Italiano, si prepara a sorprendere ancora. La società rossoblù, fervente sul mercato, sta perfezionando una strategia per rafforzare la rosa e affrontare con grinta tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. Il club emiliano è in cerca di rinforzi capaci di fare la differenza, puntando a consolidare il suo ruolo di protagonista nel massimo campionato italiano.

Il Bologna riporta l'esperto calciatore in Serie A: la società rossoblù prepara un grande regalo per Italiano. Il Bologna è molto attivo sul mercato. Dopo aver blindato Vincenzo Italiano, la società rossoblù sta lavorando senza freni per allestire una rosa competitiva e attrezzata al massimo per dire la sua su tutti i fronti che la vedranno impegnata, ossia, campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League. Il club emiliano è in cerca di profili di prospettiva, ma anche di giocatori con una certa esperienza. Non a caso, negli ultimi giorni il Bologna starebbe insistendo per riportare in Serie A il bomber 39enne.

In questa notizia si parla di: Bologna Italiano Riporta Serie

