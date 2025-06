Il bodyguard di Messi viene umiliato da Ronaldinho

Una scena inattesa scuote il mondo del calcio e degli imprevisti: il leggendario Ronaldinho, ancora inarrestabile a 45 anni, mette in mostra la sua magia, umiliando il bodyguard di Messi, Yassine Cheuko. Ogni sua apparizione è un spettacolo di classe e sorpresa, dimostrando che il talento, anche tardivo, resta imbattibile. Ma cosa succederà nelle prossime sfide di questa icona senza tempo? Restate sintonizzati!

Ogni volta che scende in campo nelle amichevoli in giro per il mondo, anche a 45 anni e a 10 dal ritiro, Ronaldinho lascia il segno con la sua classe immortale: l'ultima vittima dei suoi dribbling √® stato¬†Yassine Cheuko, ex soldato Usa ed esperto di arti marziali miste, divenuto famoso come bodyguard di Leo Messi a Miami. (Instagram @tbgame.official). 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Il bodyguard di Messi viene umiliato da Ronaldinho

In questa notizia si parla di: Bodyguard Messi Ronaldinho Viene

Messi e la guardia del corpo che lo segue ovunque: è un ex soldato Usa - se -come si nota in alcuni video- Leo viene ‚Äėmarcato‚Äô a vista anche da bordocampo. Il bodyguard di Messi si chiama Yassine Chueko ed è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa. Segnala sport.sky.it

Il rapporto tra Messi ed il suo mentore Ronaldinho - Ronaldinho è stato il primo compagno brasiliano dell'argentino, aiutandolo dentro e fuori dal campo durante i suoi primi anni al Barcellona. Ronaldinho ha aiutato Messi a integrarsi nella squadra ... fifa.com scrive