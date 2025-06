Il Bloomsday sbarca a Torino | James Joyce protagonista al Mercato Centrale

letterature, musica e arte, per rendere omaggio alla genialità del grande scrittore irlandese e alla sua opera più iconica. Un'occasione unica per immergersi nella magia di Joyce e vivere un momento di cultura coinvolgente e indimenticabile, che promette di affascinare appassionati e neofiti. Non mancate a questa straordinaria celebrazione, un viaggio tra parole e emozioni nel cuore di Torino!

Torino si prepara a celebrare, con un giorno di anticipo, il Bloomsday, l'evento mondiale dedicato a James Joyce e al suo capolavoro "Ulisse". Domenica 15 giugno, dalle 18:00 alle 22:00, Mercato Centrale Torino si trasformerà nel palcoscenico di un'esperienza immersiva e multidisciplinare, tra

