Il batterio che colpisce le gengive può arrivare fino al cuore | come prevenirlo

Le gengiviti e la parodontite non sono solo fastidi orali, ma rischi seri per la salute del cuore. Il batterio Porphyromonas gingivalis può viaggiare dal cavo orale, raggiungendo le arterie e aumentando il rischio di fibrillazione atriale. La buona notizia? Con alcune semplici precauzioni e una corretta igiene orale, puoi proteggerti da questi pericoli invisibili. Scopri come mantenere sorriso e cuore in salute, continuando a leggere.

I problemi alle gengive, nello specifico la parodontite, possono aumentare il rischio di sviluppare fibrillazione atriale, una delle forme più comuni di aritmia. Uno studio ha trovato un possibile responsabile: il batterio Porphyromonas gingivalis. Ecco come riesce ad arrivare fino al cuore.

Un batterio presente nelle gengive può ingannare le difese immunitarie, penetrando nel flusso sanguigno e raggiungendo il cuore.

gingivalis riesca ad arrivare al cuore, i ricercatori hanno osservato ... è emerso che alla 18esima settimana i topi con il batterio nelle gengive avevano un rischio di 6 volte maggiore di

Se volete proteggere il cuore dalla fibrillazione atriale ... per contrastare la sofferenza delle gengive. Perché c'è un batterio, il Porphyromonas gingivalis, che rappresenta una minaccia

Una semplice gengivite batterica o una parodontite possono aumentare il rischio di sviluppare fibrillazione atriale. Ecco che cosa c'è da sapere.