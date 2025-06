Ikea richiama una spatola per cucina per rischio cancerogeno | Non usatela

IKEA ha emesso un richiamo importante: una spatola da cucina presenta rischi per la salute a causa di potenziali sostanze cancerogene. La sicurezza dei clienti viene prima di tutto, e l’azienda invita a non usare più il prodotto, riportandolo ai punti vendita. È fondamentale rimanere informati e agire prontamente per tutelare sé stessi e la propria famiglia. La prevenzione è la miglior difesa contro rischi invisibili.

Ikea ha diffuso un avviso di richiamo dal commercio di spatole per cucina, per il rischio di migrazione di ammine aromatiche primarie, oltre i livelli ritenuti sicuri per la salute. Si tratta di composti chimici che rientrano nella categoria di sostanze ritenute potenzialmente tossiche. Il colosso svedese dei mobili ha raccomandato ai consumatori sul proprio sito e gli altri canali ufficiali di non usare il prodotto e riportarlo in qualsiasi punto vendita della catena. Il richiamo della spatola per cucina. L’articolo oggetto del richiamo dal commercio è la spatola Ikea 365+ HJÄLTE, che riporta il codice articolo 401. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ikea richiama una spatola per cucina per rischio cancerogeno: “Non usatela”

