Ieri in Campania | restano critiche le condizioni del piccolo Pietro

Ieri in Campania si sono registrate notizie che preoccupano e catturano l’attenzione: le condizioni del piccolo Pietro restano critiche, suscitando speranza e apprensione tra la comunità. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a rafforzare i controlli, come ad Avellino, dove si sono intensificati i servizi di sicurezza nell’area dell’Autostazione. Mentre il territorio si prepara a nuove sfide, l’attenzione rimane alta su ogni sviluppo.

Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 7 giugno 2025 Avellino – Nell'ambito della complessiva strategia di contrasto a comportamenti illeciti messa in atto dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi dell'Autostazione Air di via Fariello, negli ultimi giorni agenti gli della Squadra Volanti hanno proceduto ad un arresto e al deferimento in stato di libertà di due persone. Benevento – Incidente in tarda serata lungo la strada che, da Benevento, conduce verso San Giorgio del Sannio.

