Idratarsi correttamente durante le ondate di caldo è fondamentale per mantenere corpo e mente in forma. Secondo il dottor Mauro Mario Mariani, noto anche come il ‘mangiologo’, la chiave sta nel bere frequentemente ma in piccole quantità, preferendo la verdura e gli spuntini di frutta. Ma qual è la parola magica per affrontare con successo queste elevate temperature? La risposta del dottore vi sorprenderà e vi aiuterà a vivere al meglio questa stagione.

"Bere molto acqua: in poca quantità ma spesso. Privilegiare la verdura nei pasti. E spezzare la giornata con degli spuntini a base di frutta". Sono questi i consigli principali, per contrastare il caldo di questo periodo, da parte del dottor Mauro Mario Mariani, medico specialista in angiologia ed esperto in nutrizione, da tutti definito simpaticamente ‘mangiologo’. Dottore, qual è la parola chiave per difendersi da temperature così elevate? " Idratazione. E’ questa la parola da tenere come punto di riferimento. Il gol più bello che possiamo fare è alimentarci idratandoci. Bisogna far arrivare al nostro organismo minerali e vitamine, mantenendo un costante equilibrio nell’alimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Idratarsi è fondamentale". Mariani: come mangiare

