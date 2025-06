Identificati i cadaveri di Villa Pamphilj Si cerca un uomo | cosa sappiamo

Nel cuore di Villa Pamphili si sono scoperti due cadaveri, e il mistero avvolge ancora le circostanze della loro morte. La donna, apparentemente deceduta prima della bambina, resta un enigma, con le cause ancora sconosciute e nessuna traccia di lesioni. Le ricerche si estendono in tutta Roma nella speranza di trovare un uomo scomparso. Il caso si fa sempre più intrigante, lasciando la città in attesa di risposte definitive.

La donna sarebbe morta alcune ore prima della bambina ma è giallo sulle cause: le ricerche sono estese a tutta la Capitale. Autopsia anticipata: non ci sono lesioni sulla 40enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Identificati i cadaveri di Villa Pamphilj. Si cerca un uomo: cosa sappiamo

