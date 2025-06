Identificate le vittime di Villa Pamphili | madre e neonata ipotesi omicidio e caccia a un uomo

Una tragedia sconvolge Villa Doria Pamphili: madre e neonata, entrambe di origine est-europea, sono state trovate senza vita in un’area del parco romano. Le ipotesi investigative parlano di un possibile omicidio, con una caccia all’uomo ancora in corso, legata a un uomo visto nel parco. La comunità è sconvolta, mentre gli inquirenti lavorano per fare luce su questo drammatico evento che ha colpito la capitale.

La donna aveva circa 40 anni, la piccola meno di un anno, si ipotizza un legame con un uomo visto nel parco. Sono stati identificati i corpi della donna e della bambina trovati nel pomeriggio di sabato 31 maggio all'interno del parco di Villa Doria Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma. Secondo fonti investigative, si tratterebbe di madre e figlia, entrambe di origine est-europea, probabilmente romene, e appartenenti a una delle numerose comunità di senzatetto che vivono negli anfratti del parco. La donna, di circa 40 anni, è stata identificata attraverso le impronte digitali presenti nella banca dati delle forze dell'ordine.

