Identificate la donna e la bimba morte a villa Pamphili | la loro scomparsa era stata segnalata

Tragedia nel cuore di Roma: sono state identificate la donna e la bambina trovate senza vita a Villa Pamphili. La loro scomparsa, segnalata da conoscenti, ha suscitato grande dolore e mistero. I corpi sono stati rinvenuti in zone diverse del parco, senza tracce di violenza evidente. La comunitĂ si interroga sulle circostanze di questa drammatica perdita. La veritĂ , ancora da scoprire, sta emergendo lentamente.

Hanno un nome i due cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma: la bimba di pochi mesi e la donna trovate morte sabato pomeriggio nell'area del parco adiacente a via Leone XIII sono state identificate. Le due – mamma e figlia – erano conosciute in zona e – stando a quanto apprende LaPresse – una persona aveva segnalato la loro scomparsa. Dove sono stati trovati i due corpi, in zone differenti, non sono emerse tracce di trascinamento o tracce di veicoli che possano far pensare a qualcuno che ha abbandonato lì i due corpi. In questa maniera prende quota l'ipotesi che il duplice omicidio possa essere avvenuto all'interno della grande area verde vicina al Vaticano.