I volontari Arquata Potest | Dal sentiero è spuntato un reperto archeologico

Durante il lavoro di pulizia lungo il sentiero che conduce alla chiesa del Santissimo Salvatore, i volontari dell’associazione ‘Arquata Potest’ hanno fatto una scoperta straordinaria: un reperto archeologico in pietra, simile a un basamento o capitello di colonna. La sua forma particolare ricorda quella di un elemento architettonico antico, aprendo a nuove possibilità sulla storia del luogo. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione del passato e svelare segreti nascosti nel territorio.

Durante il recupero del sentiero che conduce alla chiesa del Santissimo Salvatore, i volontari dell’associazione ‘Arquata Potest’, nel ripulire un terreno antistante le rovine dell’edificio religioso, si sono casualmente imbattuti in un reperto archeologico in pietra. Ad un primo sguardo sembrerebbe essere il basamento o il capitello di una colonna, peraltro in buono stato di conservazione. La forma è abbastanza particolare e ricorda quella di un tulipano che sta per sbocciare. Non sembrerebbe aver avuto altri utilizzi come a volte succede, e conserva ben definito e funzionante il foro centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it