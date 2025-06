I vincitori del premio Goffredo Parise per il Reportage 2025 di Antonio Barzaghi

Scopri i vincitori del Premio Goffredo Parise per il Reportage 2025 di Antonio Barzaghi, che ci immerge in storie d’eccezione. Dall’invio sui fronti più “caldi” come il Libano e Kabul, alla narrazione degli invisibili lavoratori del mare, fino all’uso potente della cultura come strumento di rinascita. Un viaggio tra coraggio, empatia e talento giornalistico, che dimostra come le parole possano trasformare il mondo e illuminare le sue zone più oscure.

L’arduo mestiere di inviata sui fronti più “caldi” del mondo, dal Libano a Kabul; la capacità di raccontare i lavoratori del mare “invisibili”, che sono dietro all’80 per cento degli oggetti che usiamo nella quotidianità; l’uso della cultura come leva per rigenerare luoghi e umanità in una realtà. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - I vincitori del premio “Goffredo Parise per il Reportage 2025 di Antonio Barzaghi”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Vincitori Premio Goffredo Parise

Premio Olio delle Sirene Sorrento 2025, alla Camera la lista dei vincitori designati da Ews - Ieri, a Roma, si sono svelati i vincitori del “Premio Internazionale Olio delle Sirene Sorrento 2025” durante una conferenza presso la Camera dei Deputati.

Ecco i vincitori della nona edizione del Premio “Goffredo Parise per il Reportage" Partecipa alla discussione

Premio «Goffredo Parise per il reportage 2025»: la premiazione il 7 giugno al teatro Del Monaco di Treviso - Il Premio Goffredo Parise per il Reportage è presieduto ... tra cui scegliere la vincitrice della terza sezione. Sin dalla prima edizione del 2017 è stata invitata a Treviso l’artista Giosetta ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Premio Parise a Bertanzon Riccardo Iacona e Lucia Capozzi - E così lo si è visto sullo schermo del Teatro Comunale ieri per la cerimonia finale del 2^ premio per il reportage Goffredo Parise ... hanno premiato ieri i tre vincitori per le diverse sezioni. Lo riporta ilgazzettino.it

Treviso, verso il premio "Goffredo Parise per il Reportage" - Nel servizio le interviste a Antonio Barzaghi, dir. artistico Premio Parise, a Simone Perali, alunno Ist. Statale Riccati Treviso e a Rossana Solimene insegnante Ist. Statale Riccati Treviso ... Da rainews.it

PREMIO PARISE, L'OTTAVA EDIZIONE PROMUOVE LE 'CASE DELLA MEMORIA' | 12/04/2024