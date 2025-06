i tedeschi si preparano alla guerra ma non vogliono più fare gli eroi

I tedeschi, storicamente noti per il loro spirito di combattimento, sembrano aver cambiato rotta. Mentre si preparano al riarmo e considerano la difesa come un dovere economico e nazionale, rifiutano l’idea di essere gli eroi sul campo di battaglia. Un sondaggio dell’Insa, commissionato dalla ZDF, rivela che il desiderio di guerra si è affievolito: i tedeschi preferiscono restare lontani dal fronte, lasciando che altri affrontino il rischio. E questa tendenza potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del Paese.

