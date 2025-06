I segreti dell’oceano con David Attenborough | immersi in un mondo alieno e affascinante

Scopri i misteri e le meraviglie degli abissi in "I segreti dell'oceano con David Attenborough", un viaggio emozionante disponibile su Disney+ per celebrare il World Oceans Day. In compagnia del regista Toby Nowlan e del consulente Enric Sala, ti sveleremo i retroscena di questa produzione, un vero capolavoro di National Geographic che ci porta in un mondo alieno e affascinante. Preparati a immergerti in un universo di scoperta e meraviglia, perché la storia dietro questa avventura è tanto sorprendente quanto le immagini che vedremo.

Quattro chiacchiere con il regista Toby Nowlan e il consulente scientifico Enric Sala per farci raccontare com'è stato realizzare il documentario disponibile su Disney+. Uscito in occasione del World Oceans Day. Un viaggio affascinante, come spesso capita per le produzioni National Geographic e come conferma I segreti dell'oceano con David Attenborough, che sin dal titolo italiano rivela la partecipazione di un nome fondamentale per questo tipo di lavori. Una presenza che è giusto sottolineare, perché si tratta della prima collaborazione tra il più importante storico naturale del mondo e National Geographic, per portarci in un luogo remoto, pieno di vita, meraviglie e sorprese.

