I reperti archeologici della Pieve di San Quirico hanno la sala espositiva

Un momento di grande valore simbolico e culturale per il borgo, che ha visto la partecipazione di cittadini, studiosi e autorità locali, uniti nel celebrare il ricco patrimonio archeologico di San Quirico. Questa nuova sala espositiva non solo valorizza i reperti rinvenuti, ma apre anche le porte alla conoscenza e alla tutela della storia locale, rafforzando il senso di identità e orgoglio comunitario. È un passo importante per preservare e condividere le radici profonde di Castiglion Fibocchi.

Inaugurato ufficialmente il nuovo punto informativo e la sala espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico, nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi. Un momento di grande valore simbolico e culturale per il borgo, che ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - I reperti archeologici della Pieve di San Quirico hanno la sala espositiva

In questa notizia si parla di: Reperti Archeologici Pieve Quirico

Scavi clandestini con metal detector: sette denunciati, recuperati oltre 1.800 reperti archeologici - Sette persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) dell’Aquila per scavi clandestini con metal detector, che hanno portato al recupero di oltre 1.

I volontari Arquata Potest: "Dal sentiero è spuntato un reperto archeologico" - Sembrerebbe essere il basamento o il capitello di una colonna in buono stato: "Lo sapevamo tutti che quell’area avrebbe potuto riservare sorprese". Come scrive msn.com

Città della Pieve pronta ad accogliere i reperti etruschi - Città della Pieve è pronta ad accogliere nel proprio museo diocesano i reperti archeologici in perfetta conservazione di età etrusca, ritenuti di eccezionale valore storico e artistico ... Scrive ansa.it

Città della Pieve pronta ad accogliere i reperti etruschi - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 04 DIC - Città della Pieve è pronta ad accogliere nel proprio museo diocesano i reperti archeologici in perfetta conservazione di età etrusca, ritenuti di ... Scrive msn.com