I referendum permettono ai lavoratori di prendere parola Il sindacato si è rilanciato vedremo se è un nuovo corso

L'8 e 9 giugno si vota per i cinque quesiti referendari. I primi quattro sono stati promossi dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( CGIL ) attraverso un'importante campagna di mobilitazione nazionale, che ha consegnato alla Corte di Cassazione oltre quattro milioni di firme. Merito di un lungo percorso di partecipazione, iniziato con la "Via Maestra" e culminato in questo referendum. Ai quattro quesiti sul lavoro ne è stato affiancato uno sulla cittadinanza, che si propone di riportare da 10 a cinque gli anni di residenza necessari alle persone provenienti da Paesi extra Ue per effettuare la domanda di cittadinanza.

