I ragazzini in paese volevano sempre picchiarmi perché gay e ballavo Ero vittima di bullismo Ora però mi salutano e mi sorridono | così Giuseppe Giofrè

Da vittima di bullismo per la sua diversità a star internazionale, Giuseppe Giofrè è la prova che il coraggio e la passione possono trasformare le sfide in successo. Ricordo ancora quei giorni difficili, ma ora il suo sorriso conquista il cuore di chi lo ha sempre sostenuto. La sua storia ci insegna che, anche nei momenti più bui, c’è una luce che può guidarci verso la realizzazione dei nostri sogni.

Giuseppe Giofrè, vincitore di “Amici Di Maria De Filippi” prima e poi giudice dello stesso show che lo ha visto nascere, al momento è in giro per il mondo per il tour mondiale di Jennifer Lopez. L’unica tappa italiana sarà il 21 luglio al Lucca Summer Festival. “Con Taylor Swift ho fatto due tour mondiali, video, ho vinto premi. – ha dichiarato il ballerino a Il Corriere della Sera – Lei mi ha dato visibilita? e reputazione. E? la piu? grande, ma non ha mai perso la sua umanita? e gentilezza. Con Jennifer lavoro da dieci anni: ha il suo carattere, le sue opinioni che porta avanti a qualsiasi costo: e? viva e vera e rispetta tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it