I Ragazzi On The Road si affidano alla protettrice beata suor Mainetti

Nel cuore di Chiavenna, i ragazzi on the road trovano una guida e una protezione in suor Mainetti, la beata martire che ha ispirato generazioni con il suo esempio di fede e sacrificio. In occasione del 25° anniversario del suo martirio, l’associazione bergamasca «Ragazzi On The Road» ha deciso di affidare ufficialmente il proprio percorso educativo alla sua intercessione, testimoniando come il suo spirito continui a illuminare e sostenere i giovani nel loro cammino di crescita e consapevolezza.

A CHIAVENNA. Nel giorno del 25° anniversario del martirio della beata suor Maria Laura Mainetti – uccisa proprio a Chiavenna da tre adolescenti il 6 giugno del 2000 – l'associazione bergamasca «Ragazzi On The Road» ha scelto di affidare ufficialmente il proprio cammino educativo e di prevenzione alla sua protezione spirituale.

