I ragazzi di terza media lasciano un segno del loro passaggio donando alla scuola due alberi | Un bellissimo simbolo

deciso di lasciare un segno tangibile del loro percorso, donando due alberi alla scuola. Un gesto semplice ma carico di significato, che simboleggia crescita, speranza e rispetto per l’ambiente. Se le rivoluzioni cominciano dai piccoli gesti, allora questa azione rappresenta un primo passo verso un futuro più verde e consapevole. Così, i ragazzi di terza media hanno dimostrato che anche le azioni più modeste possono generare grandi cambiamenti.

Se è vero che le rivoluzioni iniziano con gesti semplici, allora ogni piccolo atto, per quanto minuto possa apparire il suo impatto, può avere la forza di cambiare le cose. E' quello che è capitato alla scuola secondaria di primo grado Dante Arfelli, quando i genitori degli studenti di 3°C hanno.

In questa notizia si parla di: Scuola Ragazzi Terza Media

