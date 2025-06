I pronostici di domenica 8 giugno | finali di Nations League e MLS

Preparati a vivere un'altra giornata di grande calcio con i pronostici di domenica 8 giugno! La Final Four di Nations League si avvicina alla sua conclusione, regalando sfide emozionanti tra Germania, Francia, Portogallo e Spagna, mentre in MLS si accendono le speranze delle squadre in campo. Quali saranno le sorprese e i risultati più attesi? Scopriamo insieme cosa prevedere per questa giornata ricca di adrenalina e passione calcistica. I pronostici di domenica 8 giugno: finali di...

I pronostici di domenica 8 giugno: ci sono le finali di Nations League Germania-Francia e Portogallo-Spagna più due partite di MLS Si chiude questa domenica la Final Four di Nations League, che è stata altamente spettacolare nelle semifinali. I gol e le emozioni non dovrebbero mancare nemmeno nella finale per il terzo posto tra Germania e Francia e in quella per il trofeo tra Portogallo e Spagna. (LaPresse) – IlVeggente.it In una sfida in cui scarseggiano le motivazioni, chi ne ha di più è probabilmente la selezione di Deschamps, che deve farsi perdonare i 5 gol subiti contro la Spagna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di domenica 8 giugno: finali di Nations League e MLS

