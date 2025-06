I piccoli tre maschi e due femmine sono venuti alla luce lo scorso 19 maggio allo Zoo Dyreparken nel Sud della Norvegia

Lo scorso 19 maggio, nel cuore dello Zoo Dyreparken nel sud della Norvegia, sono nati cinque adorabili leoncini: tre maschi e due femmine. Il primo controllo medico ha confermato quanto siano in salute e pieni di vitalità , mentre il personale si prende cura di loro con affetto e professionalità . Questi piccoli re della savana stanno già conquistando i cuori di tutti, portando un’ondata di gioia e meraviglia nel mondo zoologico.

K ristiansand (Norvegia), 5 giu. (askanews) – La prima visita medica di cinque teneri leoncini nati allo Zoo Dyreparken, nel Sud della Norvegia. I piccoli, tre maschi e due femmine, sono venuti alla luce lo scorso 19 maggio. Leggi anche › Riapre la Diplomazia dei panda? Festa allo zoo di San Diego per Yun Chuan e Xin Bao Nelle immagini il personale del giardino zoologico li pesa e gli mette un chip identificativo. Sono tutti in buona salute, così come la madre Kira, che dopo i controlli medici si è subito riunita ai suoi cuccioli. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Cinque teneri leoncini alla loro prima visita medica in Norvegia iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I piccoli, tre maschi e due femmine, sono venuti alla luce lo scorso 19 maggio allo Zoo Dyreparken, nel Sud della Norvegia

In questa notizia si parla di: Maschi Femmine Sono Venuti

I maschi bersaglio di sextortion, le femmine vittime di revenge porn: così vengono ricattati i vostri figli - Nel mondo digitale di oggi, i vostri figli possono diventare vulnerabili a pericoli come la sextortion e il revenge porn.

Prime visite mediche per 5 leoncini nati in uno zoo in Norvegia - Tre maschi e due femmine venuti alla luce a Dyreparken Kristiansand (Norvegia), 5 giu. (askanews) - La prima visita medica di cinque teneri leoncini nati allo Zoo Dyreparken, nel Sud della Norvegia. I ... Scrive msn.com

Maschi contro femmine: tutte le location del film in giro per l’Italia - Ecco tutte le location di Maschi contro femmine, la commedia con protagonisti Fabio De Luigi, Paola Cortellesi. Come scrive msn.com

Maschi e femmine ricordano in modo diverso: quali sono le differenze nella memoria - i maschi li ricordano tutti, le femmine 4”, ha aggiunto la scienziata. “Ci siamo quindi chiesti perché le femmine pongano un limite in questo trasferimento di informazioni e quali sono i ... Lo riporta fanpage.it