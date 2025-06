i numeri del porto positivi i primi 5 mesi bene anche le crociere

Il porto di Ravenna si conferma protagonista nel panorama logistico italiano, con risultati record nei primi cinque mesi del 2025. La movimentazione totale ha raggiunto 8,8 milioni di tonnellate, segnando un aumento dell’8,2% rispetto all’anno scorso, mentre le crociere continuano a crescere. Tra le merci che trainano questo successo ci sono agroalimentare, container, petroliferi e materiali da costruzione. Le stime sulla produzione di cereali...

Agroalimentari, container, petroliferi, materiali da costruzione e metallurgici sono le merci che fanno chiudere il primo quadrimestre del 2025 del porto di Ravenna con un bilancio positivo. La movimentazione complessiva è di 8,8 milioni tonnellate, +8,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Aumentate anche le toccate nave, con una crescita del 3,7%. Segno meno per concimi, trailer e prodotti chimici. "Le stime sulla produzione di cereali sono ottime – commenta il direttore operativo dell’Autorità Portuale, Mario Pretrosino – e fanno ben sperare sulla movimentazione dei prossimi mesi. Per i container, l’attivazione di nuove linee rende il porto competitivo, soprattutto in export. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it