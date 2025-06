I nostri occhi su Gaza una strage Tornano dalla Striscia e raccontano

I nostri occhi su Gaza raccontano una realtà drammatica: una strage che non può essere ignorata. Tornati dalla Striscia, testimoni di un'umanità spezzata, rappresentanti di ONG, parlamentari e giornalisti si sono recati a Rafah per portare un messaggio di speranza e solidarietà. È ora di fare luce su questa crisi e agire insieme. Perché la verità e la compassione sono le prime armi per cambiare le sorti di Gaza.

AREZZO C’erano anche gli aretini (nella foto) Alfio Nicotra (Un Ponte Per) e Paolo Pezzati (Oxfam Italia) tra i componenti della delegazione composta da rappresentanti della rete di ong e associazioni AOI, parlamentari, eurodeputati, giornalisti, accademici ed esperti di diritto internazionale che si è recata a Rafah, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, per cercare di entrare nel territorio palestinese e portare un messaggio chiaro: non si può affamare un popolo, gli aiuti umanitari devono passare e il genocidio in atto da parte di Israele deve essere fermato. Un’azione di solidarietà concreta e coraggiosa, che ha voluto rompere il silenzio e sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gravità della crisi umanitaria in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I nostri occhi su Gaza, una strage". Tornano dalla Striscia e raccontano

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Striscia Nostri Occhi

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Al Tg3 la testimonianza di Martina Marchiò, infermiera di Medici Senza Frontiere nella Striscia di Gaza: "Adulti, bambini e anziani arrivano piangendo al nostro ambulatorio chiedendoci qualcosa da mangiare" Partecipa alla discussione

L’obiettivo è entrare a Gaza. La missione che tra due giorni partirà, rappresenta una delle più grandi delegazioni internazionali mai spintasi fino alla Striscia. Siamo sessanta tra deputati e deputate, parlamentari italiani al parlamento europeo, docenti universit Partecipa alla discussione

"I nostri occhi su Gaza, una strage". Tornano dalla Striscia e raccontano - Per questo Arezzo per Gaza ha deciso di organizzare un incontro pubblico dal titolo "I nostri occhi su Gaza-stop complicità" per condividere le esperienze dirette e le riflessioni maturate durante ... Si legge su lanazione.it

Giovedì 12 giugno incontro con Nicotra e Pezzati “I nostri occhi su Gaza- stop complicità” - L’incontro con Alfio Nicotra e Paolo Pezzati inizierà intorno alle 20.30, ma già a partire dalle 19.00 sarà possibile ritrovarsi per un aperitivo conviviale e introduttivo alla serata. E dalle 22.00 i ... Scrive lanazione.it

Gaza, gli occhi per vedere il dolore: il fumetto di Claudio Marinaccio - Occhi smarriti, che hanno perso la speranza. Occhi che ogni giorno hanno davanti solo dolore, distruzione, morte. Sono gli occhi di Gaza. E sono i nostri che devono vedere cosa sta succedendo. Da tg24.sky.it

I nostri occhi su Gaza