I nidi pisani aperti fino all’11 luglio | In via sperimentale poi strutturata

I nidi pisani si preparano a chiudere le porte temporaneamente, ma con un’ultima opportunità per i genitori: fino all’11 luglio, il servizio “Nido d’Infanzia” rimarrà aperto in via sperimentale e poi strutturato. Fino al 11 giugno, è possibile richiedere il prolungamento anche per luglio, garantendo così continuità ai più piccoli e tranquillità alle famiglie. Un’occasione da non perdere per pianificare al meglio il futuro dei propri figli.

I nidi di Pisa resteranno aperti fino all’11 luglio. Fino a mercoledì prossimo, 11 giugno, sarà infatti possibile effettuare la domanda per il prolungamento anche a luglio del servizio "Nido d’Infanzia": una possibilità disponibile a tutti i bambini già iscritti nell’anno educativo 2024-2025. Per i Nidi d’Infanzia a gestione diretta, il servizio è previsto fino all’11 luglio compreso; per quelli a gestione indiretta, invece, le aperture ci saranno fino al 25 luglio compreso. Orari e sedi saranno invariati. Soddisfatto l’assessore alla scuola Buscemi che ha spiegato come "da quest’anno educativo, in via sperimentale, ci sarà il prolungamento del servizio nido per il mese di luglio per gli asili nido del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I nidi pisani aperti fino all’11 luglio: "In via sperimentale poi strutturata"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Luglio Nidi Aperti Pisani

I nidi pisani aperti fino all’11 luglio: "In via sperimentale poi strutturata" - Fino a mercoledì prossimo, 11 giugno, sarà possibile effettuare la domanda per il prolungamento. Buscemi: "Dal prossimo anno puntiamo a uniformare il periodo per gli asili a gestione diretta e indiret ... Come scrive lanazione.it

Asili nido a Pisa aperti anche a luglio: novità per le famiglie - A partire dall’anno educativo 2025, gli asili nido del Comune di Pisa, sia a gestione diretta che indiretta, resteranno aperti anche nel mese di luglio. Lo ha annunciato l’assessore alla ... Secondo laprimapagina.it

Asili nido aperti a luglio, a Roma in funzione 260 strutture grazie ai condizionatori: la novità dopo le chiusure dello scorso anno - Condizionatori nelle aule e circa 260 strutture aperte tra nidi ... a luglio, e se erano disposti a farlo anche in un’altra struttura. A luglio, infatti, solo alcuni asili restano aperti ... Lo riporta ilmessaggero.it

Lezione. Letteratura in pillole da Baudelaire a Montale