I migliori hotel al mondo solo la Campania in top10 | la classifica

Se sognate il massimo dell’eleganza e del comfort, la classifica 2025 di La Liste non delude: tra i top 10 hotel mondiali, ben cinque sono situati in Campania. Questo riconoscimento sottolinea l’eccezionale livello dell’ospitalità regionale, che unisce storia, lusso e innovazione. Scopriamo insieme quali sono queste gemme del turismo campano, simbolo di eccellenza e raffinato accoglienza. Perché il mondo intero si innamora di questa meravigliosa regione.

La Liste, nota guida internazionale che aggrega migliaia di recensioni da oltre 400 fonti, ha pubblicato la sua classifica annuale degli hotel per il 2025. Fondata originariamente per valutare ristoranti, La Liste applica un sofisticato algoritmo anche all'ospitalità alberghiera, assegnando a ciascuna struttura un punteggio su 100. Il risultato è una graduatoria mondiale considerata autorevole: per la seconda volta l'edizione 2025 premia dieci hotel "standout" assegnando loro il punteggio massimo di 99,5, segno della qualità eccezionale di questi indirizzi.