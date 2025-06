I gruppi estivi per settecento ragazzi

Le parrocchie della nostra città danno un servizio straordinario e gratuito a oltre settecento giovani, creando un’opportunità unica di crescita, inclusione e divertimento. Questi gruppi estivi, aperti a tutti e accessibili anche economicamente, rappresentano un importante investimento nel benessere dei nostri ragazzi, promuovendo valori di comunità e solidarietà. Un modo per vivere l’estate in modo costruttivo, arricchente e indimenticabile, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e solidale.

Inclusione, accessibilità, anche economica: questi i concetti che sono alla base dell'organizzazione delle attività estive per minori che prenderanno il via il 12 giugno, che coinvolgeranno 700 ragazzi, fino al 25 luglio. I gruppi estivi, come è ormai tradizione, sono organizzati dalle parrocchie e il Comune fornirà un contributo economico per le attività e non solo. "Le parrocchie della nostra città danno un servizio straordinario e gratuito a centinaia di ragazzi e bambini – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella - e la nostra città è un unicum in questo senso". Una collaborazione che prosegue da anni e che quest'anno vede il Comune stanziare anche le risorse per garantire, per tutta la durata dei Grest, il servizio di facilitazione (nelle stesse modalità di quella offerta nel periodo scolastico), per consentire la partecipazione di minori con disabilità.

