i giorni dei referendum chiamati alle urne duecentomila senesi

I giorni dei referendum sono arrivati, con oltre duecentomila senesi pronti a esprimersi. Le 296 sezioni si sono insediate senza problemi, accogliendo cittadini di tutta la provincia tra oggi e domani. Con 198.228 elettori chiamati alle urne, ogni voto conta per decidere i cinque quesiti referendari che influenzeranno il futuro della regione. È il momento di fare sentire la propria voce e partecipare attivamente alla democrazia.

Si sono insediate senza problemi ieri pomeriggio le 296 sezioni che in tutta la provincia, oggi e domani, accoglieranno chi si recherà a votare per i cinque quesiti referendari. Sono 198.228 gli elettori chiamati alle urne, dai 41.748 del capoluogo Siena ai 650 di Radicondoli, il Comune con meno residenti. A Siena le 50 sezioni sono quelle utilizzate nelle consultazioni più recenti e gli orari sono dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, quando inizierà lo scrutinio. Anche se è chiaro che l'unico dato che conterà sarà quello nazionale dell'affluenza: se sarà superato il 50 per cento più uno dei partecipanti, la vittoria del Sì sarà scontata, perché i contrari puntano in larga parte al mancato raggiungimento del quorum e quindi all'annullamento della consultazione.

