I finalisti di The voice kids al Cavanis per un concerto a favore delle missioni in Congo

ospiterà un evento speciale che unisce musica e solidarietà. I finalisti di The Voice Kids, giovani promesse provenienti da tutta Italia, si esibiranno in un concerto unico nel suo genere, con l’obiettivo di sostenere le missioni in Congo. Un’occasione imperdibile per ascoltare voci straordinarie e fare del bene: non mancate, perché insieme possiamo fare la differenza!

Nove ragazzi provenienti da tutta Italia, accomunati da un grandioso talento canoro e dal desiderio di aiutare chi ha bisogno: questi sono gli ingredienti dello spettacolo "Nove voci per il Congo" che andrà in scena sabato 14 giugno, alle 20.45, nella splendida cornice dell'anfiteatro Cavanis

