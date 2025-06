I finalisti del Premio Strega 2025 incontrano il pubblico a Palazzo Ducale

Palazzo Ducale di Genova, pronta a ospitare un evento imperdibile per gli amanti della buona letteratura. I finalisti del Premio Strega 2025 incontreranno il pubblico, dando vita a un momento di confronto e ispirazione che celebra la ricchezza culturale italiana. Lunedì 9 giugno alle 18:30, non perdere l’occasione di scoprire le voci più innovative del panorama letterario nazionale. Un appuntamento da non lasciarsi sfuggire, che promette emozioni e nuove prospettive.

Genova si conferma una tappa centrale nel panorama culturale italiano ospitando uno degli appuntamenti più attesi dello Strega Tour 2025. Lunedì 9 giugno alle ore 18:30, i finalisti della 79ª edizione del Premio Strega, il prestigioso riconoscimento letterario italiano, saranno infatti nella Sala.

