I dividendi Mediolanum e Mondadori portano su il bilancio Fininvest Due fondi interessati al Monza

I dividendi di Mediolanum e Mondadori stanno rafforzando il bilancio di Fininvest, portando due fondi interessati al Monza. La holding della famiglia Berlusconi si avvicina alla chiusura dell’esercizio 2024 con risultati economici in crescita, superando i 252,9 milioni di euro del 2023. Nonostante alcune voci straordinarie abbiano inciso sui conti, l’azienda mostra segnali di solidità e ottimismo per il futuro.

La holding della famiglia Berlusconi si avvia alla chiusura dell’esercizio 2024 con risultati economici superiori al precedente anno fiscale. Secondo le ricostruzioni del Sole 24 Ore basate su valutazioni di esperti del settore, l’utile netto dovrebbe superare i 252,9 milioni registrati nel 2023. I conti migliorano, nonostante il peso di alcune voci straordinarie in bilancio che hanno comunque pesato sui risultati della holding presieduta da Marina Berlusconi. Tra queste figura «la donazione straordinaria di 60 milioni alla Fondazione Ennio Doris – spiega il quotidiano di Confindustria – e la svalutazione di alcuni asset immobiliari, effettuata con l’obiettivo di allineare il valore del patrimonio real estate agli attuali prezzi di mercato». 🔗 Leggi su Open.online

