I dipinti che Hitler voleva ripudiare e che i suoi gerarchi si accaparravano sono oggi opere celebri nel mondo

Nell’ombra oscura del regime nazista, un’arte considerata “degenerata” veniva censurata e brutalmente perseguitata, mentre alcuni gerarchi si assicuravano i pezzi più preziosi. Oggi, queste opere sono celebri in tutto il mondo e raccontano storie di resistenza e repressione. Recentemente, al Musée Picasso di Parigi, si è conclusa una mostra che ripercorre quell’evento di 86 anni fa, rivelando come l’arte possa diventare un potente strumento di memoria e denuncia.

S i è appena conclusa a Parigi, al Musée Picasso, una mostra che raccoglie le opere di un’Esposizione avvenuta a Monaco nel 1937 per volere espresso di Hitler e dal titolo eloquente: “L’ Art dégénéré ”. Roberto Saviano: «Ho sprecato la mia vita». La confessione a “Che tempo che fa” X Leggi anche › 12 libri da leggere visti al Salone del libro di Torino 2025 Questa “arte degenerata” selezionata con zelo dai nazisti comprendeva le opere di artisti tedeschi o stranieri, vivi o morti, con la colpa infamante di essere dei “criminali”, “malati mentali”, “sovversivi” o semplicemente “ebrei”, accusati di esercitare un’arte moderna contraria all’ideale professato dal regime che promuoveva invece un’arte “sana” che esaltasse l’immagine della razza tedesca in purezza (!). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I dipinti che Hitler voleva ripudiare (e che i suoi gerarchi si accaparravano) sono oggi opere celebri nel mondo

