I commenti di Steven Spielberg su Guardiani della Galassia sono di buon auspicio per il Superman della DCU

I commenti di Steven Spielberg su "Guardiani della Galassia" sono un segnale positivo per il futuro di Superman nella DCU. L'apprezzamento di uno dei più grandi registi del cinema mainstream, solitamente scettico sui film di supereroi, apre nuove possibilità e alimenta l'aspettativa di un rilancio epico per l'Uomo d'Acciaio. In un mondo dove anche i critici più severi cominciano a riconoscere il valore del genere, il cielo sembra ancora più azzurro per il nostro eroe in blu.

Steven Spielberg ha espresso apertamente le sue opinioni sui film di supereroi, ma allo stesso tempo, il suo elogio positivo di un film della MCU è di buon auspicio per il Superman della DCU. Il genere dei supereroi ha ricevuto molte critiche dai cosiddetti registi “seri”. Nonostante dominino il botteghino, creino una domanda incredibile e ispirino vaste comunità di fan che la pensano allo stesso modo, non tutti a Hollywood considerano i film di supereroi come cinema. Ovviamente, i film sui supereroi vengono proiettati sul grande schermo nei cinema, ma quando si discute di cinema e di cosa dovrebbe essere questo mezzo, spesso i film sui supereroi vengono ignorati a causa del loro uso massiccio di CGI, delle loro premesse fantastiche e dell’evasione dalla realtà che li rende così attraenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Guarda il Video

