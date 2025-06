I colori in sala d’attesa Gabry diventa fumetto | Gioia per piccoli pazienti

Immaginate un luogo di cura trasformato in un mondo magico, dove i colori vivaci e i personaggi dei fumetti portano gioia e speranza ai piccoli pazienti. In questa innovativa sala d’attesa, il talento di Marianna Vazzana dà vita a un ambiente che ispira sogni e sorrisi, rendendo il percorso di cura meno pesante e molto più stimolante. Un’iniziativa che dimostra come l’arte possa essere un potente strumento di conforto e rinascita.

di Marianna Vazzana MILANO I costumi da supereroi, i sorrisi. Il verde tutt’attorno, in una città del futuro. Per sognare anche nella sala d’attesa di un luogo di cura. Da venerdì, il corridoio riservato alla sosta dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel centro di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del presidio territoriale di via Cherasco dell’ ospedale Niguarda, ha cambiato veste: sulle pareti c’è un mondo immaginifico, accogliente, pieno di energia e vita. E i supereroi dipinti ricalcano due bambini in carne e ossa: Gabriele e la sua sorellina gemella Benedetta, di 7 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I colori in sala d’attesa. Gabry diventa fumetto: "Gioia per piccoli pazienti"

