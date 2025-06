I carabinieri lo fermano al bancomat e sorpresa | ha 199 carte di pagamento e 510 Gratta e vinci

Un normale controllo al bancomat si trasforma in una scoperta sorprendente: i carabinieri di Roma trovano un uomo con 199 carte di pagamento e 510 gratta e vinci, sollevando questioni su attività illecite e truffe. La vicenda svela un inquietante quadrilatero di reati e mette in luce l’importanza della vigilanza delle forze dell’ordine. La vicenda si conclude con l’arresto del sospettato, evidenziando come la giustizia sia sempre pronta a intervenire di fronte a comportamenti sospetti.

I carabinieri notano un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di uno sportello Atm a Roma e lo fermano. La scoperta è interessante. Così i militari della stazione Piazza Bologna hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne originario di Napoli, gravemente indiziato dei reati di indebito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I carabinieri lo fermano al bancomat e sorpresa: ha 199 carte di pagamento e 510 Gratta e vinci

In questa notizia si parla di: Fermano Carabinieri Bancomat Sorpresa

Carabinieri fermano Rave 45 denunce - I carabinieri hanno posto fine a un rave party non autorizzato a Fontanella Grazioli, nel comune di Casalromano, denunciando 45 partecipanti, tra cui tre minorenni, per invasione di terreni ed edifici.

Prende soldi lasciati da utente nel bancomat, denunciato 88enne - (ANSA) - FERMO, 19 MAR - Indagini per furti nel Fermano: i carabinieri denunciano quattro ... appropriato di 200 euro presso uno sportello bancomat automatico e che erano stati dimenticati ... Come scrive msn.com

Sorpresi a prelevare al bancomat con 99 carte di credito rubate: arrestati due uomini - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri ... bancomat, oltre a 950 euro in contanti, appena prelevati. Sette carte erano state appena utilizzate all'ATM, e quando sono stati fermati molto ... Riporta fanpage.it

Roma, truffatori sorpresi con 99 carte bancomat usate per prelievi illeciti: due arresti dai Carabinieri - Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur per falsificazione e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. L’operazione è avvenuta nei pressi di ... Riporta virgilio.it