I cadaveri trovati a villa Pamphili | Chi sono caccia all' uomo

Roma è sconvolta dall'oscura scoperta a Villa Pamphili: i corpi di una donna e di una bambina sono stati ritrovati, scatenando una caccia all'uomo senza sosta. La polizia sta tessendo un intricato filo di indizi, mentre testimoni e adolescenti si muovono nel tentativo di fare luce su questo enigma macabro. La città si interroga: chi si nasconde dietro questa terribile vicenda? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

A Roma, il ritrovamento dei corpi di una donna e una bambina a Villa Pamphili ha avviato un'indagine per identificare un possibile responsabile di un presunto omicidio. Alcuni adolescenti, dopo aver letto la notizia, hanno segnalato al 112 un uomo visto nel parco con un fagotto in braccio, forse il corpo della piccola, fornendo un orario preciso per l'abbandono del cadavere. Frequentatori abituali del parco hanno riconosciuto le vittime, viste spesso nella zona, offrendo una pista agli inquirenti. Un sopralluogo ha rivelato un giaciglio vicino al luogo del ritrovamento, con indumenti probabilmente appartenenti alle due, suggerendo che vivessero in condizioni di indigenza.

