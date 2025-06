I cadaveri rinvenuti a Villa Pamphili erano madre e figlia si cerca un uomo dell' Est | la pista del degrado

Le scoperte inquietanti a Villa Pamphili hanno sconvolto l’intera comunità: madre e figlia trovate senza vita, e ora si cerca un uomo dell’est, sospettato di essere collegato al drammatico episodio. La pista del degrado sembra prendere piede, con testimoni che riferiscono di averlo visto con un fagotto tra le mani. Le autorità intensificano le indagini, nel tentativo di fare luce su questo enigma oscuro e trovare giustizia.

Dopo il giallo di Villa Pamphili la squadra mobile sarebbe sulle tracce di un uomo: lo avrebbero visto con un fagotto tra le mani.

Avrebbero un nome i 2 cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma.Sarebbero state identificate la bimba e la donna trovate morte ieri pomeriggio. Il primo corpo ad essere identificato è quello della donna di circa 40 anni. Un uomo si è presentato alla polizia,dopo Partecipa alla discussione

