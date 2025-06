I buchi neri potrebbero essere l' acceleratore di particelle cosmico di cui abbiamo bisogno per scoprire la materia oscura

Immaginate un universo in cui i buchi neri non sono solo misteri affascinanti, ma anche potenti acceleratori di particelle cosmici. Nei pressi dei supermassicci, collisioni ad altissima energia potrebbero svelare i segreti della materia oscura e sfidare le nostre teorie. Studiare queste catastrofi celesti potrebbe rivoluzionare la fisica come la conosciamo, aprendo nuove frontiere di conoscenza e portandoci più vicini alla comprensione dell’universo stesso.

Nei pressi dei supermassicci potrebbero avvenire collisioni tra particelle ad altissima energia. Studiandole potremmo risolvere le incongruenze del modello standard. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I buchi neri potrebbero essere l'acceleratore di particelle cosmico di cui abbiamo bisogno per scoprire la materia oscura

In questa notizia si parla di: Potrebbero Particelle Buchi Neri

