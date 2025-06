I 4 compiti per le vacanze assegnati dal Prof Schettini | alzati tardi fai sport bevi un libro e …

L’estate porta con sé relax, avventure e un tocco di sfida: il prof Schettini ha appena svelato i suoi 4 compiti per le vacanze! Un invito a godersi il meritato riposo senza perdere di vista l’importanza di mantenere viva la curiosità e la passione. Alzarsi tardi, fare sport, leggere un libro… ma c’è anche un’ultima sorpresa! Quante di queste attività riuscirete a completare? È il momento di scoprirlo!

Finita la scuola, il prof. Vincenzo Schettini da i compiti per le vacanze ai suoi studenti e lo fa tramite un Reel. E pare adeguato. “Tornerete a settembre e mi direte quante di queste cose siete riusciti a fare”, ha detto, annunciando una lista di compiti estivi. L'articolo I 4 compiti per le vacanze assegnati dal Prof Schettini: alzati tardi, fai sport, bevi un libro e . . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

