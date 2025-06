Hunger Games | Sunrise On The Reaping Kieran Culkin frena i fan su Caesar Flickerman | Non aspettatevi troppo

Kieran Culkin, noto per la sua versatilità e il suo talento unico, ha stuzzicato l'entusiasmo dei fan di Hunger Games con una battuta su Caesar Flickerman. Invitandoli a non aspettarsi troppo, l’attore ha scherzosamente alimentato la curiosità per il nuovo capitolo, “Sunrise on the Reaping”. Con il suo tono ironico, Culkin dimostra ancora una volta quanto sia importante mantenere alta la suspense… ma senza esagerare!

L'attore ha ironizzato sull'idea di interpretare Caesar Flickerman nel nuovo film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, invitando i fan a tenere basse le aspettative. Con il suo consueto tono ironico, Kieran Culkin ha recentemente risposto ai fan che lo immaginano nei panni del carismatico e sopra le righe Caesar Flickerman nel nuovo capitolo della saga Hunger Games: Sunrise on the Reaping. L'attore, premiato agli Oscar per la sua interpretazione in A Real Pain e già amatissimo per il ruolo di Roman Roy in Succession, ha commentato con sarcasmo l'ipotesi, suggerendo al pubblico di non alimentare troppe speranze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: Sunrise On The Reaping, Kieran Culkin frena i fan su Caesar Flickerman: “Non aspettatevi troppo”

In questa notizia si parla di: Hunger Games Sunrise Reaping

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - Ralph Fiennes interpreta il giovane e temibile President Snow nel prequel di Hunger Games, "Sunrise on the Reaping".

Hunger Games: Sunrise On The Reaping, Kieran Culkin frena i fan su Caesar Flickerman: “Non aspettatevi troppo” - L'attore ha ironizzato sull'idea di interpretare Caesar Flickerman nel nuovo film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, invitando i fan a tenere basse le aspettative. Segnala movieplayer.it

Tutto su "Hunger Games: Sunrise on the Reaping": Ben Wang svela dettagli e inizio riprese - Riflettori accesi su "Hunger Games: Sunrise on the Reaping": Ben Wang rivela alcuni retroscena e conferma l'inizio delle riprese a luglio 2025 ... Da tag24.it

Hunger Games, chi comprerà Sunrise of the Reaping? Guerra di offerte per il prequel - A Hollywood si è scatenata una guerra di offerte per Hunger Games: Sunrise on the Reaping, tra studios tradizionali, indipendenti e streamer. Lo riporta cinema.everyeye.it