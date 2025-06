Horry | Divertimento duttilità e un centro dominante così sono diventato Big Shot Rob

Horry, l’ala che ha fatto la storia con Rockets, Lakers e Spurs, svela i segreti del suo successo. Con divertimento e duttilità, ha conquistato il centro della scena, mettendo a segno tiri decisivi. Ora, in esclusiva alla Gazzetta, confessa come Jackson e Popovich abbiano plasmato il suo carattere di campione: “Io ci mettevo quello che serviva per vincere”. Un messaggio potente di dedizione e spirito di squadra.

L'ala che ha trionfato con Rockets, Lakers e Spurs mettendo spesso i tiri decisivi si confessa alla Gazzetta: "Jackson e Popovich unici per come stimolavano il gruppo. Io ci mettevo quello che serviva per vincere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Horry: "Divertimento, duttilità e un centro dominante, così sono diventato Big Shot Rob"

In questa notizia si parla di: Horry Divertimento Duttilità Centro Dominante Così Sono Diventato Big Shot Rob