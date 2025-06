Homan | proteste? Invio Guardia nazionale

Tom Homan, ex direttore dell'immigrazione e ora consigliere di Trump per la sicurezza dei confini, annuncia l'invio della Guardia Nazionale a Los Angeles per contenere le proteste contro i raid anti-immigrazione. Un'azione decisa che ha suscitato reazioni contrastanti e accende il dibattito sulla gestione delle manifestazioni e la tutela dei diritti civili. La situazione si prospetta come un banco di prova per le autorità federali e locali, evidenziando le tensioni in atto.

1.59 Tom Homan, ex direttore dell'immigrazione e oggi consigliere di Trump per la sicurezza dei confini, ha annunciato di voler inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles per contenere le proteste contro i raid anti-immigrazione. "Faremo intervenire la Guardia Nazionale stasera", ha dichiarato a Fox News. Le manifestazioni, nate in opposizione alle operazioni delle autorit√† federali, sono state duramente criticate anche dal consigliere della Casa Bianca, Stephen Miller, che le ha bollate una "insurrezione contro gli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guardia Nazionale Homan Proteste

