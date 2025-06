Hojlund Juventus l’attaccante danese si mette pubblicamente fuori dal mercato | l’annuncio del giocatore fa presagire questo scenario! Cos’ha detto

Rasmus Hojlund mette le cose in chiaro: il giovane attaccante danese, da tempo nel mirino della Juventus, ha annunciato pubblicamente di non voler lasciare il Manchester United. Con un contratto fino al 2030 e parole ferme ai microfoni di TV 2 Sport, Hojlund respinge con decisione le avances di altre squadre italiane, incluso l’Inter. Questa dichiarazione apre un nuovo scenario nel calciomercato bianconero, lasciando intendere che il suo futuro potrebbe essere ancora più lontano dalla Serie A.

Hojlund Juventus, il danese ha reso note le sue intenzioni sul proprio futuro: le sue parole non lasciano spazio a dubbi!. Rasmus Hojlund non ha alcuna intenzione di lasciare il Manchester United. L’attaccante danese, obiettivo del calciomercato Juventus, ricaccia indietro anche le avances dell’Inter attraverso le seguenti parole espresse ai microfoni di TV 2 Sport. PAROLE – « Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, l’attaccante danese si mette pubblicamente fuori dal mercato: l’annuncio del giocatore fa presagire questo scenario! Cos’ha detto

In questa notizia si parla di: Danese Hojlund Juventus Attaccante

Hojlund Juve, sul danese non ci sono solo i bianconeri: «Anche quel top club di Serie A ha chiesto informazione su di lui». Possibile “triello” in vista per l’attaccante del Manchester United? - Hojlund al centro delle attenzioni di diversi club di Serie A, tra cui la Juventus. Dopo i primi sondaggi sul danese del Manchester United, anche un top club italiano ha manifestato interesse, aprendo uno scenario di possibile triello.

#Hojlund #Juve, sul danese non ci sono solo i bianconeri: «Anche quel top club di #SerieA ha chiesto informazione su di lui». Possibile “triello” in vista per l’attaccante del #ManchesterUnited? Partecipa alla discussione

Juve e Inter duellano per Hojlund - Manchester United: tutti cedibili dopo la peggior stagione, Juventus e Inter seguono Højlund Il Manchester United è pronto a rivoluzionare la propria rosa dopo una ... Segnala tuttojuve.com

Hojlund gela l'Inter: "Mi aspetto di giocare al Manchester United". Il piano per l'attacco e la strategia su Bonny - Rasmus Hojlund è un obiettivo dell`Inter. L`attaccante danese classe 2003 – fermatosi a soli 4 goal in Premier League durante l`ultima ... msn.com scrive

Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione! Aumentano le quotazioni per il suo arrivo in Serie A: concorrenza e tutte le novità - Hojlund Juventus, l’attaccante ha preso questa decisione in vista della prossima stagione: cosa filtra sulla concorrenza Non si placano le voci sul futuro di Hojlund. L’attaccante che ha ormai deciso ... juventusnews24.com scrive