Hojlund Inter primo assalto respinto dal Manchester United ma i nerazzurri non mollano e mantengono la fiducia! Ecco cosa serve per sbloccare l’affare

Il mercato dell’Inter si infiamma con il tentativo di portare Hojlund in nerazzurro. Nonostante il primo rifiuto dei Red Devils, i nerazzurri non perdono la speranza: la strategia è chiara e le prossime mosse potrebbero fare la differenza. Con altri obiettivi come Ramsus e un piano ben definito, l’Inter punta a rinforzare l’attacco prima del Mondiale per Club. Ecco cosa serve per sbloccare definitivamente l’affare.

Hojlund Inter, primo assalto respinto dal Manchester United ma i nerazzurri non mollano e mantengono la fiducia! Ecco cosa serve per chiudere. Non solo Bonny: Ramsus Hojlund è l'altro nome caldo per il mercato Inter in avanti. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di fare almeno due colpi in attacco, uno di essi magari già prima dell'inizio del Mondiale per Club. In tal senso, dopo il primo muro eretto dal Manchester United per il danese, ecco che Ausilio starebbe accelerando per provare a chiudere prima l'affare col Parma per Bonny. Ma Hojlund resta una pista calda e la trattativa è ancora nel vivo: lo spiega la Gazzetta dello Sport.

