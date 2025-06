Hojlund-Inter l’affare va avanti | Ausilio ha provato a chiudere subito! Una distanza – Sky

L’Inter lavora senza sosta per assicurarsi Hojlund, tentando l’affondo finale contro il muro del Manchester United. L’obiettivo è consegnare il giovane talento danese a Chivu, in vista del Mondiale per Club, affinché rinforzi immediatamente l’attacco nerazzurro. Tuttavia, secondo Sky Sport, l’affare resta in stand-by, con le trattative ancora in fase di definizione. Resta da capire se si troverà presto la soluzione ideale per entrambe le parti.

L’Inter ha provato l’affondo finale per Hojlund, ma si è scontrata con il muro del Manchester United. Il club nerazzurro, nelle ultime ore, ha tentato di chiudere l’operazione in extremis per consegnare subito il giovane attaccante danese a Chivu, in vista del Mondiale per Club. Un’operazione che avrebbe dato subito peso e profondità al reparto offensivo interista, ma che secondo Sky Sport, al momento resta bloccata. IN STAND BY – La proposta dell’ Inter per Rasmus Hojlund è chiara: prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che consentirebbe a Viale della Liberazione di valutare con calma il rendimento del classe 2003 prima di investire i 40-45 milioni di euro richiesti dal club inglese, cifra sulla quale, tra l’altro, le parti hanno già trovato un’intesa di massima. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund-Inter, l’affare va avanti: Ausilio ha provato a chiudere subito! Una distanza – Sky

In questa notizia si parla di: Subito Hojlund Inter Provato

La @Gazzetta_it conferma ciò che vi dissi del contatto londinese per Hojlund e del problema della formula. Si sta cercando di trattare e il giocatore ha già accettato la destinazione. Tempo al tempo… Partecipa alla discussione

Hojlund, Ausilio ha provato a farlo subito: “United ha respinto ma l’Inter fa sapere che…” - L'Inter deve praticamente rifondare il reparto d'attacco e oltre a Bonny ha un altro obiettivo chiarissimo in testa: quello di Rasmus Hojlund, in esubero dal Manchester United. Ecco il punto sulla tra ... Si legge su fcinter1908.it

GdS - Non solo Bonny: l'Inter tratta anche per Hojlund. Ostacolo formula, l'intesa può arrivare a metà strada - L'attacco dell'Inter necessita di più di un innesto visti gli addii certi di Correa e Arnautovic (anche per l'austriaco niente Mondiale per Club) e sarà il reparto in cui la dirigenza interverrà in ma ... Scrive msn.com

Inter, Hojlund apre al ritorno in A: primo contatto Ausilio-United. La proposta nerazzurra - L'attaccante del Manchester United è il grande obiettivo per il reparto offensivo nerazzurro. Il ds tratta con gli inglesi ... Da fcinter1908.it