Hojlund Inter il danese smorza le voci sul suo futuro | Mi aspetto di giocare allo United! L’interesse nerazzurri? I fatti sono che…

Hojlund, il giovane attaccante danese del Manchester United, mette a tacere le voci sul suo futuro con parole chiare e decise. Nonostante l’interesse dell’Inter, l’attaccante si vede ancora ai Red Devils anche nella prossima stagione, confermando la sua volontà di restare a Old Trafford. Con un contratto fino al 2030, Hojlund sembra intenzionato a proseguire il suo cammino in Inghilterra, alimentando le aspettative di tutti gli appassionati. La sua decisione potrebbe influenzare il mercato estivo in modo importante.

Hojlund Inter, il danese smorza le voci sul suo futuro: le parole dell'attaccante dello United che si vede ai Red Devils anche l'anno prossimo. Intervistato in Danimarca da Bold, Rasmus Hojlund, obiettivo prioritario del mercato Inter per l'attacco, ha spento le voci che lo vedrebbero lontano dal Manchester United per la prossima stagione. SUL MIO FUTURO – « Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l'ora di andare in vacanza, e poi mi dedicherò completamente al progetto in corso ». SE HO LETTO LE VOCI CHE MI HANNO ACCOSTATO ALL'INTER? – « No.