Hojlund gela l'Inter | "Mi aspetto di giocare al Manchester United" Il piano per l'attacco e la strategia su Bonny

Rasmus Hojlund, talento danese del 2003, si sta facendo strada come uno degli obiettivi di mercato più caldi per l’Inter, desideroso di potenziare il reparto offensivo. Dopo un’annata difficile in Premier League con appena 4 gol, il suo trasferimento al Manchester United sembra ormai sfumato, lasciando spazio a strategie e piani che potrebbero rivoluzionare l’attacco nerazzurro. Ma quali sono i prossimi passi e le mosse chiave per convincere Hojlund a vestire la maglia dell’Inter?

Rasmus Hojlund è un obiettivo dell`Inter. L`attaccante danese classe 2003 – fermatosi a soli 4 goal in Premier League durante l`ultima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Hojlund Inter Gela

Inter, Marotta sul mercato: "Hojlund e Bonny in un elenco oggetto di sondaggi e negoziazioni" - Inter Marotta sul mercato: "Hojlund e Bonny sono oggetto di sondaggi e negoziazioni," ha dichiarato Beppe Marotta, presidente nerazzurro, al Festival della Serie A a Parma.

TS - Hojlund, nuova sfida tra Inter e Juventus. Ma c'è un terzo incomodo - Rasmus Hojlund rischia di rinvigorire la sfida sul mercato tra Juventus e Inter. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il danese potrebbe diventare un obiettivo per entrambi i club. E non soltanto. Da msn.com

Non solo Juventus e Napoli: sulle tracce di Hojlund si sta muovendo anche l'Inter - Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, alla lista delle potenziali pretendenti per Hojlund andrebbe aggiunta anche l'Inter, vigile da tempo sulla situazione del ... Lo riporta tuttomercatoweb.com