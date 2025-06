Hojlund allontana l' Inter | L' anno prossimo mi aspetto di giocare per il Manchester United

Højlund, la stella emergente del calcio danese, allontana le voci sull’Inter e si concentra sul presente con la sua nazionale. Con un futuro che potrebbe portarlo al Manchester United, l’attaccante preferisce non farsi distrarre, alimentando così l’incertezza sul suo prossimo passo. La Serie A dovrà aspettare: il suo sogno sembra ormai indirizzato oltre Manica. Ma quale sarà davvero la sua prossima destinazione? Solo il tempo lo rivelerà.

#Hojlund allontana l’#Inter con le sue parole: “Ho un contratto fino al 2030, conto di restare al Manchester United. Credo che giocherò ancora lì. Le voci sull’Inter? Cerco di stare lontano, so quali sono i fatti…” Partecipa alla discussione

?Sondaggio dell'Inter per Vlahovic, no secco del giocatore, che aspetta il Milan. Hojlund pista complicata, lo United lo vuole vendere a titolo definitivo e Bonny si allontana per la situazione Chivu, il Parma non vuole darlo all'Inter. #News #Calciomercato #I Partecipa alla discussione

