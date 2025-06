Hojlund allontana l’Inter | Ho un contratto fino al 2030!

Rasmus Hojlund, protagonista indiscusso delle ultime settimane, ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue dichiarazioni sul futuro, alimentando voci di mercato riguardanti l’Inter. Nonostante una prestazione sottotono nella partita tra Danimarca e Irlanda del Nord, le sue parole post-match rivelano dettagli che potrebbero cambiare gli equilibri della prossima stagione. Ma cosa ha detto esattamente? E quali sono le implicazioni di questa confessione? Scopriamolo insieme.

Rasmus Hojlund ieri ha giocato la partita tra Danimarca e Irlanda del Nord, poi nel post-match ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro. C’entra l’Inter. PRESTAZIONE – Rasmus Hojlund ieri ha giocato circa un’ora nella partita che ha visto la Danimarca prevalere contro l’ Irlanda del Nord grazie alla vittoria per 2-1. L’attaccante non ha brillato ed è stato criticato duramente per la prestazione. Nel post-partita ha infatti detto: «Mi sarebbe piaciuto giocare meglio oggi. Ho grandi aspettative per me stesso e mi sarebbe piaciuto fare un po’ di più. Non vedo l’ora di giocare qualche minuto in più martedì e poi andare in pausa estiva». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund allontana l’Inter: «Ho un contratto fino al 2030!»

